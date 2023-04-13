РФ способна полностью обеспечить свою армию людьми для продолжительной войны: как заманивают

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Вероятнее всего, Кремль продолжит проведение скрытой мобилизации населения. При этом для предотвращения протестов, прежде всего в густонаселенных районах, режим Путина избегает массовой мобилизации центральных регионов, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга, и придает приоритет призыву к вооруженным силам лиц из самых депрессивных районов", - сказал Громов.

Для увеличения численности контрактников россияне анонсировали призыв более 400 тысяч человек. Также спланирован призыв на срочную службу 147 тысяч человек.

"Но, несмотря на ухудшение социально-демографической и экономической ситуации в РФ, проведение агитационных кампаний на федеральных каналах, население уже осознает увеличение шансов вернуться домой в пакете и не желает заключать контракты с так называемой второй армией мира", - сказал представитель Генштаба.

По словам Громова, военкоматы РФ признают отставание в выполнении плана призыва на контракт. Известно, что за три месяца в Волгоградской области из 7 800 человек запланированных в год призвано только 134. Это лишь 7% от квартальной потребности. В Саратовской области - из 7 600 призвано 270, это 14%.

В то же время Кремль выискивает новые способы вербовки россиян. Так, судебным исполнителям приказали предоставить данные о должниках, а судам - ускорить рассмотрение дел, чтобы побудить нарушителей присоединиться к армии.

"С этой же целью предложено привлекать иностранных граждан - таджиков, узбеков и представителей других национальностей, подлежащих выдворению из РФ и ожидающих депортации, особенно тех, кто имеет семьи в РФ", - добавил Громов.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях Украины продолжается активное формирование альтернативных ЧВК. По оценкам, такие компании не будут иметь такого масштаба и потенциала как "Вагнера".

"В общем, не стоит недооценивать мобилизационные возможности РФ, учитывая значительный мобилизационный ресурс, Россия способна полностью обеспечить собственные вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение", - подчеркнул военный.