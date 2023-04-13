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РФ способна полностью обеспечить свою армию людьми для продолжительной войны: как заманивают

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Киев, Четверг 13 апреля 2023 12:10
РФ способна полностью обеспечить свою армию людьми для продолжительной войны: как заманивают Фото: Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает скрытую мобилизацию и придумывает новые способы вербовки граждан в армию. Враг готов вести продолжительную войну на истощение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Вероятнее всего, Кремль продолжит проведение скрытой мобилизации населения. При этом для предотвращения протестов, прежде всего в густонаселенных районах, режим Путина избегает массовой мобилизации центральных регионов, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга, и придает приоритет призыву к вооруженным силам лиц из самых депрессивных районов", - сказал Громов.

Для увеличения численности контрактников россияне анонсировали призыв более 400 тысяч человек. Также спланирован призыв на срочную службу 147 тысяч человек.

"Но, несмотря на ухудшение социально-демографической и экономической ситуации в РФ, проведение агитационных кампаний на федеральных каналах, население уже осознает увеличение шансов вернуться домой в пакете и не желает заключать контракты с так называемой второй армией мира", - сказал представитель Генштаба.

По словам Громова, военкоматы РФ признают отставание в выполнении плана призыва на контракт. Известно, что за три месяца в Волгоградской области из 7 800 человек запланированных в год призвано только 134. Это лишь 7% от квартальной потребности. В Саратовской области - из 7 600 призвано 270, это 14%.

В то же время Кремль выискивает новые способы вербовки россиян. Так, судебным исполнителям приказали предоставить данные о должниках, а судам - ускорить рассмотрение дел, чтобы побудить нарушителей присоединиться к армии.

"С этой же целью предложено привлекать иностранных граждан - таджиков, узбеков и представителей других национальностей, подлежащих выдворению из РФ и ожидающих депортации, особенно тех, кто имеет семьи в РФ", - добавил Громов.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях Украины продолжается активное формирование альтернативных ЧВК. По оценкам, такие компании не будут иметь такого масштаба и потенциала как "Вагнера".

"В общем, не стоит недооценивать мобилизационные возможности РФ, учитывая значительный мобилизационный ресурс, Россия способна полностью обеспечить собственные вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение", - подчеркнул военный.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Череватый спрогнозировал, что в течение одного-двух месяцев силы "вагнеровцев" на фронте полностью истощатся.

По словам Череватого, россияне также понимают, что отправка в Бахмут – это визит в одну сторону.

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