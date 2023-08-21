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РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" может запустить

Иллюстративное фото: РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вывели в Черное море еще три ракетоносителя. Общее их количество теперь составляет 11 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

"Суммарный залп "Калибров" может достигать 20! Общее количество состава корабельной группировки - 11 единиц", - сказано в сообщении военных. 

Они уточняют, что враг намеренно повышает уровень напряжения, но угрозу надо осознавать. Украинские силы противовоздушной обороны наготове. 

Также Силы обороны юга напомнили, что на сигналы воздушной тревоги необходимо реагировать оперативно - идти в укрытия или пользоваться правилами двух стен. 

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты усиленно обстреливают Украину последние несколько месяцев. Для своих атак они в том числе используют ракеты "Калибр", которые запускают при помощи кораблей или подлодок. 

Подобные удары приводят к гибели мирных жителей, а также повреждают гражданскую инфраструктуру. 

Во время очередной вражеской атаки 5 августа украинские силы противовоздушной обороны сбили 12 крылатых ракет "Калибр"

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