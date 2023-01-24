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РФ увеличила численность носителей "Калибров" в Черном море: названо их количество

Фото: РФ увеличила численность носителей "Калибров" в Черном море (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска увеличили количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море. Враг держит наготове четыре ракетоносителя общим залпом из 28 "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

"В корабельной группировке вражеского флота в Черном море увеличено количество ракетоносителей. Среди 11 кораблей - 3 надводных и 1 подводный носители "Калибров". Общий залп ракет может составлять 28 (ракет - ред.). Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, будьте бдительны и внимательны", - написал он.

Напомним, что еще вчера оккупанты в Черном море держали три ракетоносителя, на которых насчитывалось 24 "Калибра".

Добавим, ранее украинская разведка сообщала, сколько высокоточных ракет осталось в России.

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