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Россия уменьшила количество носителей ракет в Черном море: сколько на них "Калибров"

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Украина, Понедельник 23 января 2023 08:28
Россия уменьшила количество носителей ракет в Черном море: сколько на них "Калибров" Фото: РФ держит в Черном море 3 носителя крылатых ракет (скриншот youtube)
Автор: Наталья Юрченко

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море более десяти кораблей. Среди них три ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

По его данным, в Черном море по состоянию на утро 23 января находятся 11 кораблей, из которых три носителя ракет.

Носители могут быть снаряжены 24 ракетами типа "Калибр". Также в Черном море находятся два больших десантных корабля.

"Штормовая погода продолжается и это будет способствовать повышению минной угрозы в прибрежных водах и территориях", - предупредил Назаров.

Напомним, вчера Россия в Черном море держала четыре ракетоносителя с подготовленными 32 ракетами "Калибр".

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