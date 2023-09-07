РФ испытывает трудности с производством ракет и шин: эксперты ISW назвали последствия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что Россия может производить только "десятки" крылатых ракет "Калибр" и меньшее количество ракет "Искандер" в месяц, что не позволяет Кремлю пополнить свои запасы, которые имелись в стране до 2022 года.

Сегодня РФ испытывает трудности с приобретением современного оптического оборудования, электроники, чипов и схем для выпуска ракет. По мнению экспертов, "серый импорт" и контрабанда не могут полностью покрыть потребности российской "оборонки".

Российские источники также отмечают, что промышленность под санкциями не может производить достаточное количество резины для замены изношенных шин военной техники, жизненно важной для операций на передовой, и отметили, что увеличение износа шин затруднит передвижение колесной техники в тяжелых дорожных условиях.

Ранее российские власти заявляли, что найдут решение проблемы изношенных шин к середине августа, но по состоянию на 5 сентября ситуация не изменилась. Низкое качество и недостаточное количество новых шин будут все больше ограничивать мобильность россиян осенью и зимой.

Ключевые выводы ISW: