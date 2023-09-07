РФ испытывает трудности с производством ракет и шин: эксперты ISW назвали последствия
Российский оборонно-промышленный комплекс сталкивается с растущими проблемами дефицита комплектующих для производства высокоточного вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Сообщается, что Россия может производить только "десятки" крылатых ракет "Калибр" и меньшее количество ракет "Искандер" в месяц, что не позволяет Кремлю пополнить свои запасы, которые имелись в стране до 2022 года.
Сегодня РФ испытывает трудности с приобретением современного оптического оборудования, электроники, чипов и схем для выпуска ракет. По мнению экспертов, "серый импорт" и контрабанда не могут полностью покрыть потребности российской "оборонки".
Российские источники также отмечают, что промышленность под санкциями не может производить достаточное количество резины для замены изношенных шин военной техники, жизненно важной для операций на передовой, и отметили, что увеличение износа шин затруднит передвижение колесной техники в тяжелых дорожных условиях.
Ранее российские власти заявляли, что найдут решение проблемы изношенных шин к середине августа, но по состоянию на 5 сентября ситуация не изменилась. Низкое качество и недостаточное количество новых шин будут все больше ограничивать мобильность россиян осенью и зимой.
Ключевые выводы ISW:
- По состоянию на 6 сентября ВСУ продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и в Запорожской области, и добились успехов на юге.
- Российские источники продолжают размышлять о нынешней роли и будущем уволенного генерала армии Сергея Суровикина.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине в размере 175 млн долларов во время необъявленного визита в Киев 6 сентября.
- Российские войска 6 сентября вели наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово, а также в районе Бахмута, и продвинулись на отдельных участках.
- Россияне продолжают попытки усилить социальный контроль в оккупированных районах Украины, уничтожая проукраинские материалы в захваченных школах.
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