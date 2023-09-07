РФ зазнає труднощів із виробництвом ракет і шин: експерти ISW назвали наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що Росія може виробляти лише "десятки" крилатих ракет "Калібр" та меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць, що не дозволяє Кремлю поповнити свої запаси, які були в країні до 2022 року.

Сьогодні РФ зазнає труднощів із придбанням сучасного оптичного обладнання, електроніки, чіпів та схем для випуску ракет. На думку експертів, "сірий імпорт" та контрабанда не можуть повністю покрити потреби російської "оборонки".

Російські джерела також зазначають, що промисловість під санкціями не може виробляти достатньо гуми для заміни зношених шин військової техніки, життєво важливої для операцій на передовій, і зазначили, що збільшення зносу шин ускладнить пересування колісної техніки у важких дорожніх умовах.

Раніше російська влада заявляла, що знайдуть вирішення проблеми зношених шин до середини серпня, але станом на 5 вересня ситуація не змінилася. Низька якість і недостатня кількість нових шин все більше обмежуватимуть мобільність росіян восени та взимку.

Ключові висновки ISW :