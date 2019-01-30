У РФ заявили про затримання українського кікбоксера за вбивство в Києві

Ілюстративне фото (twitter.com/INTERPOL_HQ)

Вадима Оленчика затримали співробітники Інтерполу

У російському Санкт-Петербурзі співробітники Інтерполу затримали українського кікбоксера Вадима Оленчика, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство і викрадення автомобіля в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Оленчик перебував у розшуку за ініціативи правоохоронних органів України. Він підозрюється в умисному вбивстві з корисливих мотивів, а також у викраденні автомобіля. Також повідомляється, що російське бюро Інтерполу поінформувало українську сторону про затримання.

Зазначимо, дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон Європи та п'ятиразовий чемпіон України з тайського боксу Оленчик з кінця 2017 року розшукується у справі про вбивство знайомого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Інтерпол оголосив в міжнародний розшук за запитом Росії громадянина України Стефана Капіноса. Як зазначається, слідство вважає його посібником українця Павла Гриба, якого Росія звинувачує в нібито примусі жительки Сочі Тетяни Єршової до здійснення теракту.