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У РФ заявили про затримання шпигуна України в Криму. У нього нібито вилучили вибухівку

Автор: Ігор Литвиненко

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали в Криму громадянина Російської Федерації за підозрою в шпигунстві на користь України. В його автомобілі нібито вилучили вибуховий пристрій.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

В російській спецслужбі відзначили, що громадянин РФ здійснював фото і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення та місць масового перебування людей на території Криму.

"Федеральною службою безпеки в ході проведених оперативно-розшукових заходів викрито розвідувально-підривну діяльність в інтересах українських спецслужб громадянина РФ Єсипенко В. Л.", - зазначили в ЦГЗ.

У ФСБ додали, що в автомобілі Єсипенко був виявлений предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій.

"Зі слів затриманого Єсипенко, він збирав інформацію в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В. А., а саморобний вибуховий пристрій, за його рекомендацією, зберігав в автомобілі для забезпечення власної безпеки", - повідомили у ФСБ.

За даним фактом порушили кримінальну справу. Єсипенко затримали на два місяці.

Нагадаємо, в лютому Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ. Вони збирали дані за боєготовності армії.

Також РБК-Україна писало, що кримчанин з паспортом РФ хотів служити в Національній гвардії. При цьому російський паспорт він приховував.

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