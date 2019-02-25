У РФ заявили, що українським морякам провели медобстеження

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Моряків оглянули терапевт, хірург, невропатолог, нейрохірург, лор, офтальмолог

Троє військовополонених українських моряків, яких РФ затримала в Керченській протоці, пройшли медичне обстеження в 1-й Градській лікарні. Про це заявив секретар Громадської спостережної комісії Іван Мельников, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

За його словами, морякам було проведено комплексне медичне обстеження. Моряків оглянули терапевт, хірург, невропатолог, нейрохірург, лор, офтальмолог. Також їм була проведена комп'ютерна томографія.

"Як розповів Артеменко, офтальмолог виписала йому краплі і мазь для очей. Він сказав, що після їх застосування зір перестав погіршуватись. Він попросив ще одну консультацію офтальмолога, про що ми попросили адміністрацію СІЗО. Ейдер у свою чергу розповів, що лікар усе ще констатував у нього посттравматичний синдром, але обіцяв, що через деякий час він пройде. З Сорокою членам ОНК не вдалося поспілкуватися, так як він був на черговому обстеженні", - сказав Мельников.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов розповів, що моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку вивозили до лікарні без відповідної згоди, не повідомивши про свої дії. У кожного з трьох поранених українських полонених моряків осколки залишаються в тілі, втім офіційної інформації про стан їх здоров'я Росія досі не надала.

РБК-Україна писало, що 14 лютого Федеральна служба безпеки Росії відмовилася задовольнити клопотання про передачу трьох українських моряків, поранених при затриманні у Керченській протоці, для обстеження і лікування.