У РФ заявили, що США відмовили у візі російським дипломатам

В МЗС Росії заявили, що США відмовили у візі кільком членам делегації, які повинні були взяти участь у роботі Третього підготовчого комітету конференції 2020 учасників Договору про нерозповсюдженню ядерної зброї в Нью-Йорку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Глава російської делегації Володимир Єрмаков заявио, що "відразу кілька російських офіційних представників так і не змогли взяти участь у форумі".

За його словами, "Вашингтон грубим чином порушує свої зобов'язання за Угодою 1947 року про штаб-квартирі ООН, яке чітко і однозначно вимагає від США забезпечення безперешкодного проїзду в район розміщення центральних установ ООН представникам або посадовим особам держав-членів ООН, а також видачу віз "безоплатно і в можливо короткий строк"

Нагадаємо, раніше представник Міністерства закордонних справ КНР Ген Шуан заявив, що Китай не буде брати участь ні в яких переговорах тристоронньої ядерної угоди з США та Росією.

РБК-Україна писало, що США заявляли про розгортання Росією додаткових ракет. Росія розмістила додаткове число ракет 9М729, які порушують Договір про ракети. До цього голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.