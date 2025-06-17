В РФ заявили, что "отбили атаку" двух дронов на Москву

Так, в России заявили, что система противовоздушной обороны отразила атаку двух беспилотных летательных аппаратов ВС Украины, которые летели на Москву.

"Военные отразили атаку двух украинских беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Сразу после сообщения мэра Москвы стало известно, что в четырех столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" временно ограничен прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы беспилотников.

К слову, накануне в Минобороны сообщали, что за сутки средства ПВО уничтожили 104 беспилотника типа самолетов. В ведомстве также добавили, что было перехвачено шесть американских управляемых авиабомб JDAM.

Кроме того, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что с начала спецоперации российские силы ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Среди них около 7,5 тысяч современных оперативно-тактических и крылатых ракет, а также реактивных снарядов, подавляющее большинство которых - почти 100% - западного производства.