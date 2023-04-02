В РФ заявили, что ядерное оружие в Беларуси разместят у границы с Польшей

Ядерное оружие в Беларуси будет размещено у границы с Польшей.
Об этом заявил посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
По его словам, до 1 июля будет подготовлено хранилище в Беларуси для размещения тактического ядерного оружия.
"Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", - заявил Грызлов.
Он порадовался, что на Западе обсуждают размещение ядерного оружия в Беларуси.
"Наконец-то обращают внимание, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", - заявил российский посол.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что перемещение тактического ядерного оружия РФ в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.
Кроме того, в ООН считают риск применения ядерного оружия "выше, чем во времена холодной войны".
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