У РФ заявили, що "Північний потік-2" буде побудований до кінця 2019 року

Раніше повідомлялося, що газопровід побудований одну третину

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что магистральный газопровод "Северный поток-2" будет построен в обозначенные ранее сроки - до конца 2019 года. Об этом сообщают пресс-служба российского ведомства.

В ходе переговоров с главой австрийского нефтегазового концерна Райнером Зееле стороны обсудили ход работы по освоению Южно-Русского месторождения, объем добычи газа, на котором по итогам 2018 года составил около 25,1 млрд куб. м.

"Убежден, что наши совместные усилия и работа, проводимая для продвижения "Северного потока-2", не окажутся напрасны, и в конечном итоге проект будет успешно реализован в срок", - заявил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Напомним, ПАО "Газпром" заявил, что газопровод "Северный поток-2" построен на одну треть. Общая протяженность уложенных на дно Балтийского моря труб газопровода сейчас составляет 818 км.

Отметим, что Дания пока не приняла решение о том, разрешит ли она прокладывать газопровод "Северный поток-2" в своих территориальных водах, но предположила, что продолжающаяся агрессия РФ относительно Украины делает такую возможность менее вероятной.