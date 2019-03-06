Данія ще не прийняла рішення по "Північному потоку-2"

Фото: Андерс Самуэльсен (flickr.com unisgeneva)

Данія може відмовити "Газпрому" у зв'язку з триваючою агресією Росії в Україні

Данія поки не прийняла рішення про те, чи дозволить вона прокладати газопровід "Північний потік-2" у своїх територіальних водах, але припустила, що триваюча агресія РФ щодо України робить таку можливість менш вірогідною. Про це в середу заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, повідомляє AP.

Датське енергетичне агентство в даний час розглядає заявку від російського "Газпрому" про надання дозволу на прокладку газопроводу через територіальні води країни. У разі відмови Данії, альтернативний маршрут буде більш дорогим. Самуельсен зазначив, що у зв'язку з триваючою агресією, Росія "в цілому безумовно не працює в інтересах Данії".

Нагадаємо, Комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. У разі їх остаточного прийняття дія Газової директиви Євросоюзу буде поширюватися на газопроводи з третіх країн, включно з "Північним потоком-2".

РБК-Україна писало, Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по Газовій директиві.