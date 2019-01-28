У РФ заявили про опрацювання сценаріїв виходу з Ради Європи

Фото: Костянтин Косачев (council gov)

У Росії розповіли, в якому випадку залишать організацію

Глава міжнародного комітету Ради Федерації Росії Костянтин Косачев заявив, що на міжвідомчому рівні опрацьовується сценарій можливого виходу РФ зі складу Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Він зазначив, що якщо в РЄ вирішать запустити процедуру заморожування членства Росії, то країна сама залишить організацію.

При цьому Косачев заявив, що умови, які поставила РФ Парламентська асамблея Ради Європи, "нездійсненні". А саме вимоги повернути анексований Крим Україні і вивести війська з південного сходу, припинити репресії кримських татар.

Слід зазначити, що при розриві відносин Росії і РЄ участь Росії стане неможливою в таких базових документах, як Конвенція про захист прав і свобод людини, про боротьбу з тероризмом.

Додамо, процедуру виходу Росії зі складу РЄ цього літа може запустити кабінет міністрів міжнародної організації. Косачев зазначив, що для цього необхідно дві третини від більшості голосів.

Нагадаємо, президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є заявила, що Росія зобов'язана сплатити борг до бюджету Ради Європи. Вона підкреслила, що борг має бути сплачений незалежно від подальшого рішення про продовження членства або виходу з Ради Європи.

Як писало РБК-Україна раніше, на думку глави РЄ Турбйорна Ягланда, позбавлення російської делегації голосу не поліпшило становище з правами людини в Росії, не привело до повернення Криму, проте стало причиною кризи в організації.

Додамо, Держдума Росії 17 січня прийняла рішення не направляти російську делегацію у ПАРЄ в 2019 році.