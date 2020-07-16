У РФ заявили про відсутність агресивних планів проти України

У той же час, в Росії з боку України "чують войовничу риторику"
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у них немає агресивних планів щодо України. Проте, вони з боку України "чують войовничу риторику".
Про це заявив у четвер заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, передає видання ТАСС.
За його словами, така риторика "явно штучно провокується, з приводу можливих військових планів Росії щодо України".
Нагадаємо, у ВСУ розповіли, які варіанти наступу на Україну розглядають в командуванні.
Зазначимо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа розповів, що українські військові готуються до можливого вторгнення Росії з території окупованого Криму.
У представництві президента України вважають, що Росія може спробувати захопити території Херсонської області через проблеми з водопостачанням в Криму.
У зв'язку з цим, у Херсонській області планують збільшити кількість військових в регіоні.