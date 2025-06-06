В РФ заявили о якобы начале обмена телами "6000 на 6000": Украина ответила на вброс

Фейк россиян

Рогов заявил, что Россия якобы вернула тела 42 убитых оккупантов.

"В ответ противоположной стороне в рамках первого этапа передачи 6000 тел было передано 503 тела военнослужащих ВСУ", - добавил он.

Позже он нафантазировал, что Украина якобы отказалась принимать тела 503 погибших воинов, которые "доставили в Беларусь".

Что говорят в Координационном штабе

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что заявления россиян о начале обмена телами погибших солдат не соответствуют действительности.

"Идет подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращение тел павших защитников", - добавили в штабе.

Там также обратили внимание, что любые односторонние заявления россиян о такой чувствительной теме являются очередной манипуляцией.

В Координационном штабе добавили, что готовы к любым репатриационным мерам и обменам пленными.