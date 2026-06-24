В РФ заявили о "неизбежном" взятии Константиновки, но реальность оказалась другой, - ISW

Россия заявляет, что вот-вот захватит Константиновку, но украинские военные опровергают это и даже зачищают врага на подступах к городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Заместитель командира 19-го армейского корпуса ВСУ Юрий Мадяр 23 июня заявил об успешной очистке районов на юге Константиновки.
Глава Кремля 23 июня заявил, что российские войска продвигаются на всех участках фронта и "практически достигают" Константиновки.
Он отверг заявления Украины о том, что город является "серой зоной", однако все же признал: украинские бойцы удерживают позиции в зданиях и проводят контратаки.
Министерство обороны России в тот же день опубликовало детализированные отчеты о якобы достижениях в городе. ISW квалифицировал эти материалы как попытку преувеличить реальный прогресс.
Мадяр рассказал другое:
Заявления об оцеплении украинских сил Мадяр также отверг, уточнив: украинских военных в городе гораздо больше, чем российских.
ISW отмечает: россияне все чаще проникают в Константиновку небольшими группами, но это не означает контроля над местностью.
Чтобы превратить такие проникновения в реальные позиции, России нужно гораздо больше людей. То, что украинские силы зачищают южный фланг города, подтверждает: закрепиться оккупантам пока не удается.
Отдельно о ситуации упомянул и российский милблогер - он сообщил, что бойцы РФ с трудом пополняют позиции к северу от города и полагаются на сброс беспилотников.
Параллельно Россия ведет активную кампанию в медиапространстве. В частности, распространяются видеоматериалы, сгенерированные искусственным интеллектом, которые демонстрируют успехи на местах.
Цель - убедить аудиторию, что украинская оборона вот-вот упадет. ISW расценивает это как целенаправленное насыщение информационного пространства ложными утверждениями.
Как сообщало РБК-Украина, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после посещения Константиновского направления заявил, что враг давит небольшими штурмовыми группами, ища уязвимые места в обороне, но Силы обороны отслеживают эти действия и наносят ощутимые потери.
Напомним, ранее РБК-Украина также писало, что Россия сосредоточила около 11 тысяч военных в тактическом районе Константиновка-Дружковка - именно они обеспечивают постоянное давление на город.