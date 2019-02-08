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У РФ заявили про намір США змусити Європу купувати газ

Новини » Енергетика    08.02.2019 - 12:57
У РФ заявили про намір США змусити Європу купувати газ
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

РФ переконана в тому, що в "Північному потоці-2" ЄС зацікавлений як споживач газу

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про намір США змусити країни Європи купувати газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

За його ловах, у Кремлі обізнані про дискусіях всередині Європейського союзу з приводу проекту будівництва газопроводу "Північного потоку-2".

"Потрібний для Росії і для всього ЄС проект постійно піддається нападкам третіх країн, точніше США. США займають позицію, несумісну з поняттям чесної конкуренції, намагаючись змусити європейських партнерів купувати дорожчий за нинішньої кон'юнктури, на 30% дорожче, газ з США", - зазначив він.

Пєсков заявив, що серед європейських країн немає єдності з питання юридичного регулювання роботи російського газового проекту.

Він зазначив, що в РФ переконані в тому, що в газопроводі ЄС зацікавлений як споживач газу.

Нагадаємо, сенатори від Республіканської і Демократичної партій США оприлюднили у четвер, 7 лютого, резолюцію, в якій закликали припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Напередодні газета Suddeutsche Zeitung, посилаючись на власні джерела, повідомила, що Франція має намір виступити проти Німеччини в питанні про долю російського газового проекту "Північний потік-2".

Пізніше МЗС Франції розповсюдив повідомлення про намір Франції підтримати зміну газового законодавства Європейського союзу так, щоб його дія поширювалася на російський газопровід "Північний потік-2".

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Європа не виявиться у залежності від російського газу в результаті будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

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