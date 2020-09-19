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У РФ заявили про випробування в Чорному морі нового корабля з крилатими ракетами

Автор: РБК-Україна

Ракетний корабель, побудований для Чорноморського флоту, здійснює перший вихід у Чорне море для проходження заводських ходових випробувань. Цей корабель стане четвертим малим ракетним кораблем з крилатими ракетами "Калібр".

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Про це повідомила прес-служба флоту, передає "Інтерфакс".

На кораблі будуть перевіряти роботу енергетичних установок, рульового пристрою, допоміжних механізмів, засобів зв'язку, навігації та інших систем корабельного обладнання, а також мореплавні характеристики корабля.

"Грайворон" - багатоцільовий корабель, оснащений сучасними зразками артилерійського, ракетного, противодиверсионного, зенітного та радіотехнічного озброєння. Це восьмий корабель модернізованої серії "Буян-М".

Нагадаємо, в чорноморську акваторію увійшло судно Військово-морського флоту США.

Раніше повідомлялося, що Україна готується до проведення Росією масштабних військових навчань "Кавказ-2020" поблизу українського кордону.

Зазначимо, американські бомбардувальники будуть регулярно патрулювати небо над Україною.

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