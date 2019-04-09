Російський "Газпром" проклав 40% газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в повідомленні компанії, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У компанії повідомили, що в даний час по дну Балтійського моря укладено 978 км труб - 40% від загальної протяжності газопроводу.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент затвердив проект поправок у Газову директиву Європейського союзу, яка дозволить Брюсселю розширити можливості по контролю морських газопроводів, зокрема, російського "Північного потоку-2".

Додамо, в листі CEO Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга говорилося, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися на роки через позицію Данії. Зокрема, Данія просить додаткову екологічну експертизу по "Північному потоку-2". За словами представника Nord Stream 2 AG, компанія уважно вивчить цей запит і ухвалить рішення про подальші кроки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російська компанія "Газпром" отримала чергову відмову від влади Данії щодо маршруту "Північного потоку-2". З такою заявою виступила прес-служба української компанії "Нафтогаз". Раніше дозволи щодо будівництва російського газопроводу дали Німеччина, Фінляндія та Швеція.