У РФ заявили про фінальний етап укладання "Північного потоку-2"

Проект будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" завершений на три чверті. Оператор проекту Nord Stream 2 - приступив до укладання фінальної частини труби, повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що по дну Балтійського моря у водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині укладено 1 855 тис. км газопроводу "Північний потік - 2". Це 75% від загальної протяжності двох ниток. Таким чином, Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальній чверті газопроводу.

Компанія Nord Stream 2 зазначила, що будівництво обох ниток газопроводу повністю завершено в територіальних водах Німеччини і Фінляндії, триває укладання труб в територіальних водах Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий адміністративний суд Фінляндії залишив у силі рішення регіональної влади, згідно з яким російський проект Nord Stream 2 AG може провести дві труби газопроводу по території економічної зони Фінляндії.

Додамо, оператор газопроводу "Північний потік-2" компанія Nord Stream 2 відкликала заявку за маршрутом в територіальних водах Данії на південь від острова Борнхольм. У той же час компанія зберегла заявку для отримання дозволу за маршрутом на північний захід від острова, а також заявка по маршруту до південно-схід від нього.