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В РФ заявили об атаке дронов в Тульской и Белгородской областях

Фото: россияне говорят об збитии БПЛА в Тульской и Белгородской областях (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Россияне обвиняют Вооруженные силы Украины в атаке дронов в Тульской и Белгородской областях вечером 28 и утром 29 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России в Telegram.

В российском ведомстве заявляют о якобы сбитии двух беспилотных летательных аппаратов над территорией Тульской области сегодня утром 29 августа.

Также, в Минобороны РФ заявили, что 28 августа около 23:00 средствами противовоздушной обороны якобы был уничтожен беспилотник над территорией Белгородской области.

"Хлопок" в России

Граждане Российской Федерации в последнее время все чаще стали жаловаться на звуки взрывов. В частности, не так давно громко было в Курске. Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что причиной взрывов стала атака на военный аэродром.

Также, 25 августа взрывы раздавались одновременно в Курской, Калужской и Тульской областях России.

 

 

 

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