В РФ заявили об атаке беспилотника, его якобы сбили под Москвой

Россию атаковал неопознанный беспилотник, его якобы уничтожили над Подольском сегодня утром, 29 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.

В Министерстве обороны РФ также сообщили, что беспилотник сбили над территорией Подольского городского округа Московской области ориентировочно в 6:30.

"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - заявил Собянин.

Атаки дронов на РФ

В последние недели снова участилось количество атак необпознанных дронов по территории РФ. Так, в ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и других регионах РФ слышали взрывы.Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.

В Минобороны РФ утверждали, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявили, что якобы "перехватили" 5 беспилотников, а в Брянской области - 4.

При этом в Туле было громче всего. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.

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