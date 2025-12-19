РФ заявила о модернизированном "Искандере": что известно

Возможная модернизация или ракеты КНДР

По одной из версий, речь может идти о действительно усовершенствованном варианте "Искандера-М", который представляет большую угрозу.

Альтернативное объяснение заключается в попытке РФ максимально использовать баллистические ракеты KN-23 северокорейского происхождения.

В полку напомнили, что российская пропаганда начала говорить о комплексе "Искандер-1000" еще в июле 2024 года, а сравнение опубликованных изображений указывало на отличия ракет от стандартного "Искандера-М".

В ноябре 2025 года украинские профильные медиа сообщали о документах по ракетной программе РФ, где фигурировала закупка 18 баллистических ракет 9М723-2 стоимостью около 2,5 млн долларов за единицу.

"Можно предположить, что там была речь об этих самых ракетах к "Искандер-1000", которые россияне теперь могут пускать в эпизодическое применение", – отметили в подразделении.

Фактор северокорейских ракет

Военные также обратили внимание, что ракеты KN-23 условно называют северокорейскими, поскольку они изготавливаются по российским технологиям и с использованием российских материалов.

По их данным, в ходе испытаний в 2023 году дальность таких ракет достигала 900 километров, что допускает их применение на максимальной дистанции.

Выводы и риски

В 413 полку СБС подчеркнули, что Россия системно двигалась к расширению дальности применения оперативно-тактических ракет до 1000 километров, поэтому призвали внимательно относиться к сигналам ракетной тревоги.