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РФ заявила о "готовности передать" Украине еще более 2200 тел погибших

Понедельник 16 июня 2025 14:00
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РФ заявила о "готовности передать" Украине еще более 2200 тел погибших Фото: в Минобороны РФ заявили о "готовности передать" 2239 тел погибших (t.me/SBUkr)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия сообщила о "готовности передать" Украине еще более 2200 тел погибших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Минобороны России заявило о завершении очередного этапа передачи тел погибших украинских военных согласно договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле.

Сегодня Украине передано по их заявлениям 1248 тел, которые, по утверждению РФ, принадлежат бойцам ВСУ.

В рамках этой же операции Украина вернула по их данным тела "51 погибшего российского военнослужащего".

В целом, по заявлению Минобороны РФ, Москва уже передала Киеву 6060 тел погибших в рамках так называемой "масштабной гуманитарной акции".

Также сообщается, что Украина передала "78 тел российских военных", а на текущем этапе российская сторона заявляет о "готовности передать" еще 2239 тел погибших бойцов ВСУ.

Обмен пленными

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия согласовали второй масштабный обмен пленными. Стороны договорились о возвращении раненых, тяжелобольных и пленных в возрасте 18-25 лет.

Обмены пленными состоялись 9, 10 и 12, 14 июня, а вчера, 15 июня, уже был четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.

Сегодня, 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

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