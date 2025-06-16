РФ заявила о "готовности передать" Украине еще более 2200 тел погибших

Россия сообщила о "готовности передать" Украине еще более 2200 тел погибших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Также сообщается, что Украина передала "78 тел российских военных", а на текущем этапе российская сторона заявляет о "готовности передать" еще 2239 тел погибших бойцов ВСУ.

В целом, по заявлению Минобороны РФ, Москва уже передала Киеву 6060 тел погибших в рамках так называемой "масштабной гуманитарной акции".

В рамках этой же операции Украина вернула по их данным тела "51 погибшего российского военнослужащего".

Сегодня Украине передано по их заявлениям 1248 тел, которые, по утверждению РФ, принадлежат бойцам ВСУ.

Обмен пленными

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия согласовали второй масштабный обмен пленными. Стороны договорились о возвращении раненых, тяжелобольных и пленных в возрасте 18-25 лет.

Обмены пленными состоялись 9, 10 и 12, 14 июня, а вчера, 15 июня, уже был четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.

Сегодня, 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

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