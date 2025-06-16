РФ заявила о "готовности передать" Украине еще более 2200 тел погибших
Россия сообщила о "готовности передать" Украине еще более 2200 тел погибших военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
Минобороны России заявило о завершении очередного этапа передачи тел погибших украинских военных согласно договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле.
Сегодня Украине передано по их заявлениям 1248 тел, которые, по утверждению РФ, принадлежат бойцам ВСУ.
В рамках этой же операции Украина вернула по их данным тела "51 погибшего российского военнослужащего".
В целом, по заявлению Минобороны РФ, Москва уже передала Киеву 6060 тел погибших в рамках так называемой "масштабной гуманитарной акции".
Также сообщается, что Украина передала "78 тел российских военных", а на текущем этапе российская сторона заявляет о "готовности передать" еще 2239 тел погибших бойцов ВСУ.
Обмен пленными
Во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия согласовали второй масштабный обмен пленными. Стороны договорились о возвращении раненых, тяжелобольных и пленных в возрасте 18-25 лет.
Обмены пленными состоялись 9, 10 и 12, 14 июня, а вчера, 15 июня, уже был четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.
Сегодня, 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.
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