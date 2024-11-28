"Москва блокирует процесс": В РФ заявили о якобы готовности к обмену 630 военнопленных

Российская Федерация заявила о готовности обменять 630 украинских военнопленных. Однако это может быть провокацией и пропагандой.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель руководителя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Что предшествовало

На днях спикер МИД России Мария Захарова заявила, что россияне якобы готовы провести с Украиной обмен военнопленными в формате 630 на 630. Захарова заявила, что список для обмена якобы был передан Уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу и заместителю начальника Главного управления разведки Минобороны Украины одному из руководителей Координационного штаба по вопросам обращение с военнопленными.

"Актуальный список включает в себя 630 украинских военнопленных, которых Россия готова немедленно передать Киеву на паритетных условиях", - сказала Захарова.

Реакция Украины

В Координационном штабе по обращению с военнопленными считают, что подобные заявления Захаровой могут быть очередной пропагандой.

"Россияне уже не впервые используют средства пропаганды, в том числе и в украинском медиапространстве, чтобы посеять раздор и распри среди семей Защитников и Защитниц, используя нескрываемую ложь", - сказал Юсов.

Он отметил, что со стороны РФ такие заявления раздаются не в первый раз, но по-прежнему они не приводят к реальным действиям. Несмотря на публичные громкие слова, официальные механизмы, которые могли запустить процесс обмена, российская сторона просто игнорирует.

Украина не раз подтверждала готовность к проведению обменов. В частности, речь идет о:

репатриацию тяжелораненых и тяжелобольных;

увольнение женщин;

возвращение военнопленных в формате "всех на всех";

безусловное освобождение порабощенных гражданских украинцев.

Юсов отметил, что именно позиция России блокирует процессы обмена пленными. Официальные предложения, которые Украина направляет по дипломатическим каналам, остаются без ответа, а громкие заявления о "готовности к обмену" часто оказываются исключительно элементом пропаганды.

Следует заметить, что российская сторона игнорирует процесс создания и работы международных смешанных медицинских комиссий. Несмотря на то, что этот механизм прописан в Женевских конвенциях.

"Мы готовы к обменам, единственным препятствием для их проведения является бездействие российской стороны. К сожалению, громкие заявления не означают реального желания действовать", - подчеркнул Юсов.

В частности, в этом году Украина предлагала десятки гуманитарных инициатив для взаимного возвращения пленных, проигнорированных российским агрессором, которые на самом деле не заинтересованы в возвращении даже собственных наемников и оккупантов.