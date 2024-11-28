"Москва блокирует процесс": В РФ заявили о якобы готовности к обмену 630 военнопленных
Российская Федерация заявила о готовности обменять 630 украинских военнопленных. Однако это может быть провокацией и пропагандой.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель руководителя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.
Что предшествовало
На днях спикер МИД России Мария Захарова заявила, что россияне якобы готовы провести с Украиной обмен военнопленными в формате 630 на 630. Захарова заявила, что список для обмена якобы был передан Уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу и заместителю начальника Главного управления разведки Минобороны Украины одному из руководителей Координационного штаба по вопросам обращение с военнопленными.
"Актуальный список включает в себя 630 украинских военнопленных, которых Россия готова немедленно передать Киеву на паритетных условиях", - сказала Захарова.
Реакция Украины
В Координационном штабе по обращению с военнопленными считают, что подобные заявления Захаровой могут быть очередной пропагандой.
"Россияне уже не впервые используют средства пропаганды, в том числе и в украинском медиапространстве, чтобы посеять раздор и распри среди семей Защитников и Защитниц, используя нескрываемую ложь", - сказал Юсов.
Он отметил, что со стороны РФ такие заявления раздаются не в первый раз, но по-прежнему они не приводят к реальным действиям. Несмотря на публичные громкие слова, официальные механизмы, которые могли запустить процесс обмена, российская сторона просто игнорирует.
Украина не раз подтверждала готовность к проведению обменов. В частности, речь идет о:
- репатриацию тяжелораненых и тяжелобольных;
- увольнение женщин;
- возвращение военнопленных в формате "всех на всех";
- безусловное освобождение порабощенных гражданских украинцев.
Юсов отметил, что именно позиция России блокирует процессы обмена пленными. Официальные предложения, которые Украина направляет по дипломатическим каналам, остаются без ответа, а громкие заявления о "готовности к обмену" часто оказываются исключительно элементом пропаганды.
Следует заметить, что российская сторона игнорирует процесс создания и работы международных смешанных медицинских комиссий. Несмотря на то, что этот механизм прописан в Женевских конвенциях.
"Мы готовы к обменам, единственным препятствием для их проведения является бездействие российской стороны. К сожалению, громкие заявления не означают реального желания действовать", - подчеркнул Юсов.
В частности, в этом году Украина предлагала десятки гуманитарных инициатив для взаимного возвращения пленных, проигнорированных российским агрессором, которые на самом деле не заинтересованы в возвращении даже собственных наемников и оккупантов.
Обмен пленными
В июне в Украине, на Ставке верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения пленных. Тогда предлагалось, что Украина расширит переговорную группу, занимающуюся подготовкой обменов военнопленными. Туда войдет еще шесть структур.
По словам руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, приоритетом в будущих обменах пленными из РФ будут тяжело ранены, женщины и все, кто защищал "Азовсталь".
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