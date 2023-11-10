РФ завладела инициативой на Донбассе. Эстонская разведка опубликовала свежий анализ

Основная информация о боях на Донбассе

На этой неделе вооруженные силы Российской Федерации продолжили атаковать с повышенной интенсивностью. Основные бои велись на двух участках фронта: на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и линии Купянск-Сватово в Луганской области

Отмечается, что в течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза за сутки - ВС РФ хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением.

"До сегодняшнего дня россияне завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях. Это свидетельствует о том, что цели РФ не изменились: оккупация обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей", - добавил Разведывательный центр Сил обороны Эстонии.

Бои за Авдеевку

Также военные Эстонии проанализировали продолжающиеся бои за Авдеевку. Там допустили, что этот участок фронта останется точкой приложения основных сил ВС РФ.

"С одной стороны, Россия может выдать захват Авдеевки как политическую победу, с другой, завоевание города позволит создать буферную зону перед Донецком глубиной около 10 километров", - подытожила разведка.

Таким образом, контроль над Авдеевкой отбросит украинскую артиллерию и откроет дополнительные логистические маршруты. В Эстонии добавили, что несмотря на то, что обе стороны несут значительные потери, по последней информации, украинская оборона держит удар.

Влияние распутицы на ход боевых действий

В эстонской разведке сообщили, что свое влияние на ход боевых действий оказывает и наступивший период распутицы.

В течение следующих одной-двух недель влияние погоды на ход боевых действий возрастет еще сильнее. Таким образом, в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин до затвердевания почвы в результате морозов.

"Вероятно, что как Вооруженные силы Украины, так и ВС РФ будут пытаться усилить свои позиции перед наступлением зимы", - сообщила разведка.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины отразили более 25 атак противника на Марьинском направлении, наступают на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ установили контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского дорожного моста к северу от Олешек.

Потери России в войне в Украине на пятницу, 10 ноября, составляют 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 309 520 военных.