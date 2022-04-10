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У нас свої плани: Кулеба про призначення нового командувача вторгненням в Україну

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 18:34
У нас свої плани: Кулеба про призначення нового командувача вторгненням в Україну Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на призначення командувачем вторгненням 61-річного генерала армії РФ Олександра Дворнікова на прізвисько "сирійський м'ясник". Глава МЗС заявив, що в України "свої плани".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Кулеба заявив, що початковий план Росії щодо вторгнення в Україну провалився. За його словами, призначення нового командувача не змінить плани українського керівництва.

"Зараз у них (Росії - ред.) інший план, але у нас свої плани", - сказав глава МЗС, коментуючи рішення Путіна призначити нового генерала керувати війною в Україні.

Кулеба підкреслив, що б не планувала Росія, в України є своя стратегія. За його словами, вона заснована на впевненості в тому, що український народ виграє цю війну і звільнить захоплені території.

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