РФ завербовала школьницу для диверсий: СБУ сорвала попытку поджога "Укрзализныци"

СБУ и Нацполиция разоблачили две группы диверсантов, которые действовали по заказу РФ. Среди задержанных - подростки, которые поджигали объекты "Укрзализныци" и авто ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили две диверсионные группы в Киеве и Харькове, которые действовали по указанию российских спецслужб.

Всего задержаны пять человек, среди которых - 15-летняя школьница. Их целями были энергообъекты "Укрзализныци" и автомобили мобильных огневых групп Сил обороны.

Киев

В Киеве задержаны двое переселенцев из Часового Яра, 19 и 21 года. После переезда в столицу они вступили в контакт с российскими кураторами через Telegram и получили задание поджечь пикапы мобильных огневых групп.

Фото: Служба безопасности Украины

Злоумышленников задержали на месте преступления, когда они подожгли два служебных авто.

Харьков

В Харькове разоблачили трех диверсантов: двух студентов железнодорожного колледжа и их 15-летнюю знакомую. По заданию РФ они подожгли 24 релейных шкафа сигнальных установок на железнодорожных линиях прифронтового региона. Следующей целью была Винница, но их остановили правоохранители.

Фото: Служба безопасности Украины

Задержанным объявлено подозрение по статьям о диверсии и препятствовании деятельности ВСУ. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.