РФ завербовала школьницу для диверсий: СБУ сорвала попытку поджога "Укрзализныци"
СБУ и Нацполиция разоблачили две группы диверсантов, которые действовали по заказу РФ. Среди задержанных - подростки, которые поджигали объекты "Укрзализныци" и авто ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили две диверсионные группы в Киеве и Харькове, которые действовали по указанию российских спецслужб.
Всего задержаны пять человек, среди которых - 15-летняя школьница. Их целями были энергообъекты "Укрзализныци" и автомобили мобильных огневых групп Сил обороны.
Киев
В Киеве задержаны двое переселенцев из Часового Яра, 19 и 21 года. После переезда в столицу они вступили в контакт с российскими кураторами через Telegram и получили задание поджечь пикапы мобильных огневых групп.
Злоумышленников задержали на месте преступления, когда они подожгли два служебных авто.
Харьков
В Харькове разоблачили трех диверсантов: двух студентов железнодорожного колледжа и их 15-летнюю знакомую. По заданию РФ они подожгли 24 релейных шкафа сигнальных установок на железнодорожных линиях прифронтового региона. Следующей целью была Винница, но их остановили правоохранители.
Фото: Служба безопасности Украины
Задержанным объявлено подозрение по статьям о диверсии и препятствовании деятельности ВСУ. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Продолжаются следственные действия.
Разоблачение агентов РФ
Напомним, недавно правоохранители задержали 14-летнюю девочку за попытку совершения теракта в Тернополе. Оккупанты завербовали подростка, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой возле местного райуправления полиции. Россияне шантажировали девушку "откровенными" фото.
Кроме того, в центре Николаева прогремел взрыв во время тревоги днем 14 февраля. Тогда по меньшей мере два человека погибли, еще 8 получили ранения. Среди них - военные Центра противоминной деятельности. Позже выяснилось, что теракт в Николаеве устроили четверо подростков из Полтавской области.
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