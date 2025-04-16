РФ завербувала школярку для диверсій: СБУ зірвала спробу підпалу "Укрзалізниці"
СБУ та Нацполіція викрили дві групи диверсантів, які діяли на замовлення РФ. Серед затриманих - підлітки, які підпалювали об’єкти "Укрзалізниці" та авто ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Служба безпеки України та Нацполіція викрили дві диверсійні групи у Києві та Харкові, які діяли за вказівкою російських спецслужб.
Загалом затримано п’ятьох осіб, серед яких - 15-річна школярка. Їхніми цілями були енергооб’єкти "Укрзалізниці" та автомобілі мобільних вогневих груп Сил оборони.
Київ
У Києві затримано двох переселенців із Часового Яру, 19 і 21 року. Після переїзду до столиці вони вступили в контакт із російськими кураторами через Telegram і отримали завдання підпалити пікапи мобільних вогневих груп.
Зловмисників затримали на місці злочину, коли вони підпалили два службові авто.
Харків
У Харкові викрито трьох диверсантів: двох студентів залізничного коледжу та їхню 15-річну знайому. За завданням РФ вони підпалили 24 релейні шафи сигнальних установок на залізничних лініях прифронтового регіону. Наступною ціллю була Вінниця, але їх зупинили правоохоронці.
Фото: Служба безпеки України
Затриманим оголошено підозру за статтями про диверсію та перешкоджання діяльності ЗСУ. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Тривають слідчі дії.
Викриття агентів РФ
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали 14-річну дівчинку за спробу вчинення теракту в Тернополі. Окупанти завербували підлітка, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції. Росіяни шантажували дівчину "відвертими" фото.
Крім того, у центрі Миколаєва прогримів вибух під час тривоги вдень 14 лютого. Тоді щонайменше двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Серед них - військові Центру протимінної діяльності. Пізніше з'ясувалося, що теракт у Миколаєві влаштували четверо підлітків із Полтавської області.
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