РФ нанесла ущерб Кременской громаде в Луганской области на 3,5 млрд гривен

Ущерб от разрушений Кременской общины в Луганской области уже составляет 3,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.
"Анализ проводился на основе обращений жителей громады и фотографий, которые появляются в сети. Отдельно по каждому из уничтоженных и поврежденных объектов определен объем затрат и работ, необходимых для их восстановления", - говорится в сообщении.
Речь идет о жилых помещениях, админзданиях, учебных заведениях, здравоохранении, культуре и спорте, объектах торговли и связи, транспортной инфраструктуре.
"На сегодня больше всего пострадал жилищный фонд общины - 36 домов разрушены полностью, 211 - частично. Приблизительный ущерб от разрушений Кременской общины, причиненный вследствие вторжения российского агрессора, составляет 3,5 миллиарда гривен", - добавили в ОВА.
Напомним, что ущерб экологии Украины из-за полномасштабной военной агрессии РФ в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивается по меньшей мере на сумму в 2 триллиона гривен.
Кабмин внес изменения в порядок определения ущерба и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии РФ. В него внесли направление крестьянских и фермерских хозяйств.
Правительство Нидерландов одобрило решение о расположении в Гааге Международного реестра ущерба, нанесенного Россией в войне против Украины.
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