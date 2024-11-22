РФ нанесла удары по Запорожью и области: есть повреждения и разрушения

В частности, взрывы были слышны приблизительно в 22:01. Накануне этого в Воздушных силах ВСУ два раза сообщали, что тактической авиацией РФ были осуществлены пуски управляемых авиационных бомб на Запорожскую область. Так, два раза, в 21:30 и 21:58, военные предупреждали о КАБ в направлении Запорожья.

В ответ на сообщение о взрывах Федоров уточнил, что было зафиксировано два удара.

Один удар враг нанес по одному из населенных пунктов региона, в результате чего было изуродовано фермерское хозяйство.

Второй удар пришелся прямо по Запорожью.

"Частично разрушены складские помещения частных предприятий. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома", - добавил Федоров.

Также он сообщил, что по предварительной информации, никто не пострадал. На местах поражений работают экстренные службы.