ua en ru
Вт, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ нанесла ракетный удар по селу под Харьковом и Купянском: пострадал полицейский

Харьковская область, Вторник 19 марта 2024 21:38
UA EN RU
РФ нанесла ракетный удар по селу под Харьковом и Купянском: пострадал полицейский Архивное фото: РФ нанесла ракетный удар по селу под Харьковом (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 19 марта, нанесла удары по населенным пунктам в Харьковской области. В результате этого пострадал полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Ракетный удар

По данным следствия, около 16:30 Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитная под Харьковом. Повреждено имущество агропредприятия, в частности солнечные панели.

По предварительным данным, враг нанес удар высокоточной авиационной ракетой Х-59.

Пострадавший полицейский

Также сегодня около 17:30 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Были повреждены жилые дома, а также травмирован полицейский.

Фото: Последствия ударов (t.me/prokuratura_kharkiv)

Предварительно, враг бил по городу из РСЗО "Ураган".

Начато расследование

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня в Николаеве днем прогремел взрыв. Там в это время была объявлена воздушная тревога.

Также российская армия атаковала автомобиль с гражданскими людьми недалеко от села Осокоровка Нововоронцовской общины в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Купянск Харьков Война в Украине
NEWS
Боеприпасы, ПВО, F-16 и дроны. Умеров подвел итоги юбилейного "Рамштайна"
Боеприпасы, ПВО, F-16 и дроны. Умеров подвел итоги юбилейного "Рамштайна"
DAILY
Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"