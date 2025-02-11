РФ нанесла ракетный удар по Полтавской области: без газа остались 9 населенных пунктов

По предварительным данным, в результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

"Не пренебрегайте безопасностью! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - предупредили в ОГА.

Ночной удар по территории Украины

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной комбинированный удар по территории Украины.

Сначала россияне применили дроны и крылатые ракеты "Калибр". А через некоторое время появилась информация об угрозе обстрела со стратегической авиации РФ. Тогда было зафиксировано, что российские ракеты двигались в направлении Полтавской области.

Стоит заметить, что из-за ракетного удара в Украине были применены экстренные отключения электроэнергии. А министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что Россия снова пытается атаковать энергосистему Украины.

Предыдущий обстрел Украины

Напомним, предыдущий масштабный обстрел произошел в ночь на 1 февраля - российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 123 дрона и 42 ракеты различных типов.

Тогда в Полтаве вражеская ракета попала в пятиэтажный дом. В результате атаки был разрушен целый подъезд. В результате ракетной атаки пострадали 17 человек, в частности, четверо детей. Бойцы ГСЧС спасли 22 человека. Из-за попадания в дом погибли 14 человек.