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РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу

Иллюстративное фото: РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу 11 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером вторника, 11 февраля, нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог. Зафиксированы повреждения в многоквартирных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Информация позже. Главное - все живы. Есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении", - сообщил Вилкул.

По его словам, на месте событий уже разворачивается Штаб помощи людям.

Заметим, что около 21:00 Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара врагом. Тогда в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. А впоследствии мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Кривом Роге.

По состоянию на 22:05 о пострадавших не сообщалось.

Удары по Кривому Рогу

Стоит напомнить, что российские террористические войска нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу 17 января. Во время атаки были повреждены дома, учебное заведение. Из-за вражеского обстрела были раненые, также известно о четырех жертвах.

Подробнее о последствиях того российского удара по Кривому Рогу читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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