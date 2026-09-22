ua en ru
Вт, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Уничтожена половина складов: российские атаки нанесли Berger Cargo ущерб на 65 млн

12:03 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Уничтожена половина складов: российские атаки нанесли Berger Cargo ущерб на 65 млн Иллюстративное фото: Berger Cargo потеряла половину складов в результате ударов РФ (t.me/dnipropetrovskaODA)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В результате российских атак украинская логистическая компания Berger Cargo потеряла почти половину своих складов. Общий ущерб от разрушений и потери оборудования оценивается в 65 млн гривен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор и соучредитель компании Валерий Барановский в интервью NV.

До российских атак компания владела 83 тыс. кв. м складской площади в Киевской области, Одессе и Львове. Наибольшие повреждения получили объекты на Киевщине, где из трех складов один был уничтожен полностью, а два других - частично.

Только на одном из таких объектов огонь полностью уничтожил 33,5 тыс. кв. м помещений. Всего из-за обстрелов компания потеряла более 40 тыс. кв. м мощностей.

Общую сумму ущерба оценивают ориентировочно в 65 млн грн. Сюда вошла стоимость уничтоженного специального оборудования, IT-инфраструктуры, погрузчиков и других основных средств.

Восстановление и расширение географии

Несмотря на серьезные потери, логистический оператор продолжает работу и активно изменяет географию своей деятельности. В сентябре компания открыла новый филиал в Черновцах, где уже имеет около 12 тыс. кв. м площадей на нескольких локациях.

Berger Cargo также развивает филиал во Львове и рассматривает возможность запуска новых объектов в других регионах страны, чтобы уменьшить риски и расширить сеть.

Berger Cargo - украинская логистическая компания полного цикла. Она специализируется на складском хранении, профессиональной обработке грузов и предоставлении транспортных услуг.

Напомним, в ночь на 21 сентября российские оккупанты массированно обстреляли Одесскую область. Под удар попал распределительный центр "Сильпо" в Одессе.

Кроме того, в ночь на 20 сентября в результате ракетно-дроновой атаки были разрушены основные производственные и складские помещения предприятия "Вентиляционные системы" в Боярке. Сотрудники компании не пострадали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Война в Украине
Новости
Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США
Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США
Аналитика
Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики