РФ нанесла авиаудар по Харьковской области: спасатели ищут людей под завалами

В результате авиаудара, осуществленного российской авиацией по прифронтовому селу Цуповка, входящему в состав Дергачевской громады Харьковской области, произошло значительное разрушение жилого сектора. Попадание авиабомбы привело к пожару в двух частных домах.

Кроме того, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе 18-летняя девушка и 21-летний мужчина, которые доставлены в больницу. Их состояние стабильное.

В результате взрыва повреждено около 30 домов, пять из которых разрушены почти полностью. Кроме того, существенно повреждены десятки хозяйственных построек.

Фото: ГСЧС Украины

Есть информация, что под завалами жилого дома могут находиться еще люди. Сейчас спасательные работы продолжаются.

По предварительным данным, враг применил управляемые боеприпасы, тип которых сейчас устанавливается.

Подразделения ГСЧС, работающие на месте происшествия, работают в условиях постоянной угрозы повторных вражеских обстрелов. Они ликвидируют возгорание и разбирают завалы, спасая людей и пытаясь минимизировать последствия атаки.