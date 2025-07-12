РФ нанесла 10 ударов по Харькову: есть повреждения, двое пострадавших

"По предварительной информации, в ранке враг нанес 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие", - сообщил он.

По словам мэра Харькова, один из ударных дронов типа "Шахед" угодил по объекту критической инфраструктуры.

Также выбиты стекла в нескольких домах, повреждены машины и электрические сети.

"В результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Мужчины 55 и 33 лет госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов.