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РФ нанесла 10 ударов по Харькову: есть повреждения, двое пострадавших

Фото: в Харькове пострадали два человека (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Мария Рагуткина

Во время ночной атаки Россия нанесла по Харькову минимум 10 ударов, применив восемь дронов и два КАБа. Пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу ОВА Олега Синегубова.

"По предварительной информации, в ранке враг нанес 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие", - сообщил он.

По словам мэра Харькова, один из ударных дронов типа "Шахед" угодил по объекту критической инфраструктуры. 

Также выбиты стекла в нескольких домах, повреждены машины и электрические сети.

"В результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Мужчины 55 и 33 лет госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов.

Удар по Западу Украины 12 июля

Ночью Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Основной удар пришелся на Запад Украины.

Во Львове из-за дрона разрушен подъезд жилого дома. Произошла утечка газа. Также в Железнодорожном районе загорелась кровля крыши нежилого помещения.

В Луцке Россия почти полностью уничтожила жилой дом. Также повреждены другие здания.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеХарьков