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РФ наносит ракетные удары по Харькову

Харьков, Среда 03 января 2024 22:39
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РФ наносит ракетные удары по Харькову Архивное фото: харьковский городской голова Игорь Терехов (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня вечером, 3 января, нанесла ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на харьковского городского голову Игоря Терехова, главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

"Харьков снова под ракетным обстрелом", - пишет Терехов.

Председатель Харьковской ОВА сообщил об одном взрыве в Харькове. Он добавил, что оккупанты наносят удары.

Синегубов призвал людей не покидать укрытия до отбоя тревоги. Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе прозвучало минимум два взрыва.

Обновлено 23:07: По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram, повреждена нежилая инфраструктура в центральной части города.

"На эту минуту - без пострадавших. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжат осмотр мест ударов", - сообщил Синегубов.

Чем РФ бьет по Харькову

По словам Мельника, россияне наносят ракетные удары с территории Белгородской области.

Предварительно, обстрел ведется из ЗРК С-300.

Обновлено 23:07: По словам Синегубова в Telegram, оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами С-300.

Обстрелы Харькова

Вечером, 2 января, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российская Федерация в очередной раз атаковала город. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

Также мэр города Игорь Терехов сообщал о "прилете" рядом с жилым домом. Глава Харьковской ОВА отмечал, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

Также вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель Kharkiv Palace и жилой дом. Уже ночью россияне атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города.

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