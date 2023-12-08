Россия отказалась отпустить граждан США Гершковича и Вилана

Россия отклонила предложение США по освобождению американских граждан Эвана Гершковича и Пола Вилана, осужденных Москвой по обвинениям в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Представитель Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби рассказал, что администрации президента США Джо Байдена сделала "очень серьезное предложение" России по освобождению ветерана морской пехоты США Вилана и журналиста Гершковича.

"Российское правительство отклонило это предложение. Теперь мы снова у доски и продолжим думать, что мы можем сделать, чтобы попытаться вытащить их", - заявил Кирби.

На этой неделе Вилан выразил разочарование попытками правительства США освободить его. В заявлении, опубликованном 8 декабря его семьей, он призвал администрацию Байдена "принять решительные меры для моего освобождения", добавив, что "эта игра в дипломатические тонкости должна закончиться".

Что известно о Гершковиче и Вилане

Эван Гершкович является репортером Wall Street Journal. Он около шести лет жил в Москве, освещал события в России и Украине, но был задержан работниками ФСБ РФ и арестован по обвинениям в шпионаже, которые сам журналист, а также правительство США категорически отрицают.

Пол Вилан ветеран морской пехоты США. Его поместили в тюрьму в РФ по таким же обвинениям в шпионаже. Он полностью отрицает обвинения, выдвинутые российскими властями.