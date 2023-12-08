Россия отказалась отпустить граждан США Гершковича и Вилана
Россия отклонила предложение США по освобождению американских граждан Эвана Гершковича и Пола Вилана, осужденных Москвой по обвинениям в шпионаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Представитель Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби рассказал, что администрации президента США Джо Байдена сделала "очень серьезное предложение" России по освобождению ветерана морской пехоты США Вилана и журналиста Гершковича.
"Российское правительство отклонило это предложение. Теперь мы снова у доски и продолжим думать, что мы можем сделать, чтобы попытаться вытащить их", - заявил Кирби.
На этой неделе Вилан выразил разочарование попытками правительства США освободить его. В заявлении, опубликованном 8 декабря его семьей, он призвал администрацию Байдена "принять решительные меры для моего освобождения", добавив, что "эта игра в дипломатические тонкости должна закончиться".
Что известно о Гершковиче и Вилане
Эван Гершкович является репортером Wall Street Journal. Он около шести лет жил в Москве, освещал события в России и Украине, но был задержан работниками ФСБ РФ и арестован по обвинениям в шпионаже, которые сам журналист, а также правительство США категорически отрицают.
Пол Вилан ветеран морской пехоты США. Его поместили в тюрьму в РФ по таким же обвинениям в шпионаже. Он полностью отрицает обвинения, выдвинутые российскими властями.
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