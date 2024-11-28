РФ применила "Калибры" с кассетными боеприпасами: эксперт рассказал, в чем их опасность

Как отметил эксперт, от того, на какой высоте взрывается ракета, зависит площадь поражения кассетными снарядами. Чем выше высота, тем больше площадь поражения, но тем меньше плотность.

По его словам, в кассетных суббоеприпасах, используемых Украиной, разрывается до 96-97%, а у россиян - 50 на 50.

"Поэтому двойная опасность - опасность от того, что большая площадь закрывается, и опасность в том, что потом они разрываются. Они опасны, собака может пробежать, толкнуть и она взорвется", - объяснил Гетьман.

Эксперт добавил, что кассетные боеприпасы используются там, где нет бронированных укреплений.

Напомним, "Калибр" - это крылатая ракета морского базирования. Россия запускает "Калибры" по Украине из Черного и Азовского морей. Зимой 2022 года оккупанты часто использовали эти ракеты при массированных обстрелах.

По данным Воздушных сил, сегодня, 28 ноября, россияне выпустили по Украине 28 крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. Как сообщил президент Владимир Зеленский, "Калибры" были снаряжены кассетными боеприпасами.