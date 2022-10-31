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РФ применит иранские ракеты с дальностью 700 км уже в следующем месяце, - ГУР

Фото: Иранские ракеты Zolfaghar (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 км уже в следующем месяце. Эти ракеты в отличие от изготовленных в РФ имеют большую точность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Андрея Юсова, спикера Главного управления разведки Министерства обороны Украины во время телемарафона.

Юсов, опираясь на слова Кирилла Буданова, главы ГУР, заявил, что россияне с ракетным вооружением собственного производства сталкиваются с проблемой количества и будут бить по тем же целям, то есть по гражданской энергетической инфраструктуре.

"Это, безусловно, фактор, который нужно учитывать. И Украина готовится к отражению этой угрозы", - прокомментировал спикер ГУР МО.

Он добавил, что баллистические ракеты и все, что может предоставить Иран, Путин будет пытаться получить.

"Также у нас была информация по Северной Корее... И по режиму Лукашенко в Беларуси. Есть факты и подтвержденная информация о передаче танков, вооруженной техники, боезапасов для артиллерии. Не только это, часто используются и гражданские товары, гражданская техника стран, которые, например, ввели санкции против России

Юсов отметил, что история с разборкой стиральных машин, чтобы использовать микросхемы для вооружения - это не шутка, а правда. Ведь у РФ есть отставание в этих вопросах.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что Кремль стремится использовать зиму против Украины.

Кроме того, сообщалось, что глава ГУР МО спрогнозировал, когда состоится наступление на Крым.

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