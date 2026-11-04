РФ запустила на Киев "Шахед-агитатор", но он не долетел: "Мадяр" показал видео

Вражеский "Шахед", летевший на Киев, был снаряжен агитационными открытками с опасным QR-кодом. Однако его сбили бойцы Cил беспилотных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.
"Мадяр" заявил, что террор тыловых городов Украины Россия дополняет "психологической заботой".
"Сбитый над Украиной вечером 4 ноября "Шахед-агитатор" нес на Киев подстрекательский агит-материал, еще и с ловушкой кибер-фишинга при переходе по QR-коду", - уточнил Бровди.
Воздушная цель была сбита у боевых позиций Птиц 427 обр СБС Рарог.
"На фотографиях QR-код намеренно размыт по соображениям безопасности. Если найдете такую открытку, - не сканируйте. По всей вероятности, это вражеская ловушка для похищения ваших данных или заражения смартфона вирусом", - говорит "Мадяр".
Бровди добавил, что по состоянию на 18:20 в период 1-4 ноября "Птицы СБС" утилизировали состав бригады армии РФ - 2630 единиц живой силы противника.
Ранее РБК-Украина писало, что в октябре Силы беспилотных систем зафиксировали самые высокие за время войны показатели поражения живой силы противника. Речь идет о почти 16,8 тысяч российских военных.
Кроме того, операция Сил беспилотных систем ВСУ "МОЛОЧКА" против теневого флота России длится уже десять недель. За это время украинские военные поразили сотни судов Черного и Азовского моря.
По словам Бровди, операция "МоЛоЧКа" направлена на суда теневого флота, в том числе нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть.