РФ запустила фейк о взломе телемарафона и угрозах "Орешником": SPRAVDI назвал цель врага

Фейк россиян

30 декабря россияне опубликовали фейк о взломе телемарафона на сайте news-pravda, который является частью сети сайтов ZOV/Pravda, предназначенных для распространения российской пропаганды и дезинформации среди украинской и иностранных аудиторий.

После этого вброс распространили по меньшей мере 173 источника, преимущественно в Telegram. Фейк "подкрепили" смонтированным видео.

Цели врага

"Распространяя 30 декабря фейк об ударе "Орешником", враг пытался распространить панику среди украинцев. Операция устрашения произошла за несколько часов перед очередным обстрелом Украины, для которого Россия применила 21 ракету разных типов и 40 беспилотников", - подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

Там уточнили, что также россияне пытались распространить деморализующий эффект на фоне "уязвимости" телемарафона.

Также враг, по данным SPRAVDI, продолжает кампанию по рекламе российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". РФ продолжает нагнетание страха вокруг своего "чудо-оружия".

Центр обратил внимание, что такой фейк распространили как минимум 135 украинских Telegram-каналов.