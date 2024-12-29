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Воздушные силы предупредили о российском фейке по поводу "пленного летчика"

Воскресенье 29 декабря 2024 15:42
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Воздушные силы предупредили о российском фейке по поводу "пленного летчика" Фото: летчики Украины продолжают выполнять задачи по защите страны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские СМИ распространили информацию, что в Курской области якобы сдался в плен украинский летчик. Однако это утверждение является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушных сил ВСУ.

"К сожалению, случаи плена военнослужащих, которые ранее служили в Воздушных Силах, случаются. Однако, информация о взятии в плен украинского пилота является фейковой", - говорится в сообщении.

Там добавили, что все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны.

Также в Воздушных силах ВСУ напомнили, что вражеские сообщения и видео допросов украинских военных, попавших в плен, являются частью информационной войны, которую ведет страна-агрессор. Враг распространяет соответствующие материалы для нескольких целей.

"Распространение таких материалов используется для деморализации украинских военных и гражданского населения с целью влияния на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами", - резюмировали в ВС.

Напомним, что около двух недель назад россияне массово запустили фейк об "отравленной воде" для воинов Вооруженных сил Украины. Однако командование ВСУ опровергло эту информацию.

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