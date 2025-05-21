РФ запустила фейк о границе Днепропетровщины: официальный ответ властей

По словам Лысака, информация, которая распространяется в сети призвана для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

"Это - фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию", - пишет Лысак.

Он призвал не верить провокации и доверять только официальным источникам.

Напомним, российские z-военкоры и пропагандистские СМИ написали о пересечении россиянами административной границы между Донецкой и Днепропетровской областью вблизи Новониколаевки.

Карты DeepState

Стоит заметить, что согласно данным проекта DeepState, оккупанты подошли к админгранице области в районе Новониколаевки на расстояние до 2 километров и продвигаются дальше.



Весеннее наступление РФ

Напомним, что недавно заместитель председателя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что российские войска могут активизировать наступательные действия на фронте в конце апреля и в мае, в частности акцентируя на Покровском направлении.

Кроме того, противник может начать наступление на восточных фронтах в районах Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область), а также на юго-восточных фронтах в районах Запорожья и Новопавловки.