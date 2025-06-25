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РФ запустила несколько групп "Шахедов": где предупреждают об угрозе ударов

Среда 25 июня 2025 22:34
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РФ запустила несколько групп "Шахедов": где предупреждают об угрозе ударов Иллюстративное фото: РФ запустила несколько групп "Шахедов" 25 июня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером среды, 25 июня, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 22:00. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области. А уже в 22:30 стало известно, что ударные дроны движутся в направлении Харьковской области.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

РФ запустила несколько групп &quot;Шахедов&quot;: где предупреждают об угрозе ударов

Обстрелы Украины со стороны России

Вчера в Днепре прозвучала серия взрывов. Воздушные силы зафиксировали две баллистические цели в направлении города.

Как позже стало известно, россияне попали по жилому сектору. К тому же был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье": взрывная волна разбила окна вагона, но прямых попаданий не было.

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