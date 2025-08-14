РФ запланировала испытания ракеты с ядерным зарядом, - Reuters

Журналистам о возможной подготовке к испытаниям сообщили двое американских исследователей и западный чиновник в сфере безопасности. Речь идет о Джеффри Льюисе из калифорнийского Института международных исследований и Декере Эвелете из аналитической организации CNA.

Специалисты пришли к выводу о высокой активности на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море после анализа недавних спутниковых снимков компании Planet Labs. На указанной территории заметно увеличение численности персонала и оборудования. Также стало больше кораблей и самолетов, связанных с более ранними испытаниями ракеты 9М730 "Буревестник".

"Мы видим всю активность на испытательном полигоне - это и огромные объемы поставок для поддержки операций, и перемещение в месте, где они фактически запускают ракету", - заявил Джеффри Льюис.

По его словам, испытания могут состояться уже на этой неделе, что повлияет на результаты саммита Трампа и Путина на Аляске.

Информацию о подготовке к испытаниям для СМИ подтвердил и неназванный источник в западных службах безопасности.

Ранее российский диктатор Владимир Путин уверял, что нынешние и будущие системы противоракетной обороны не помешают такому оружию. Он говорил, что оно имеет практически неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. Однако эксперты не дают однозначного ответа относительно того, сможет ли "Буревестник" уклоняться от защиты. Неизвестно также будет ли ракета излучать радиацию во время полета.

Детальное изучение снимков с Паньково началось после 6 августа, когда Россия опубликовала сообщение для мореплавателей с просьбой держаться подальше от этого района с 9 по 12 августа.

Также Reuters обнаружило в оборонной интернет-службе NOTAM Федерального управления гражданской авиации США серию сообщений, которые были выпущены Россией и могут указывать на возможный запуск ракеты в период с 9 по 22 августа. О наличии признаков подготовки к испытаниям журналистам агентства сказали и норвежские военные.

Специалисты предполагают, что испытания ракеты "Буревестник" могли быть запланированы задолго до договоренности о встрече Трампа и Путина. Однако последний мог приостановить подготовку из-за появления американских спутников-шпионов, чтобы показать свою готовность к прекращению войны в Украине и возобновлению переговоров по контролю над вооружениями с США.

Агентство отмечает, что "Буревестник" имеет плохую историю испытаний. Из 13 известных испытаний только два были частично успешными.