РФ отрицает похищение детей из Украины и выдвинула условия для новых переговоров

Возвращение украинских детей

Заметим, что во время переговоров между Украиной и Россией, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что якобы никакой массовой депортации украинских детей нет и речь идет лишь о "нескольких десятках или сотне" детей.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица жестко опроверг эти циничные заявления.

Заметим, что с 2014 года Россия принудительно вывезла из Украины десятки тысяч детей.

Только официально удалось идентифицировать более 19,5 тысяч украинских детей, которых депортировали незаконно.

РБК-Украина рассказало, какие страны помогают Украине возвращать похищенных детей на Родину.

Стоит добавить, что в украинском меморандуме указано, что возвращение детей является одним из пунктов по укреплению доверия.

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